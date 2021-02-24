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На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов

Новина українською → Мозамбик, Среда 24 февраля 2021 09:50
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов Фото: дельфины (twitter com ndtvfeed)
Автор: Анастасия Рокитна

По меньшей мере 111 погибших длиннорылых продельфинов были найдены на побережье острова в Мозамбике. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.

Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.

"Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111", - говорится в сообщении.

Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.

Напомним, на берег косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, выбросились около 50 черных дельфинов. Девять из них погибли.

Отметим, в прошлом году загрязнение воды на Камчатке в России повлекло массовое выбрасывание мертвых морских животных на берег.

Ранее сообщалось, что в Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии.

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На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
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