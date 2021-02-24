Озвучена офіційна причина пожежі в будинку для літніх людей в Харкові

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові виникла через порушення правил пожежної безпеки. Тоді загинули 16 людей.

Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, на місці події знайшли пошкоджені кабелі, а під час загоряння був увімкнений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі.

"У будівлі не було встановлено систем протипожежної захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває", - зазначив міністр.

Не можуть ідентифікувати тіло однієї з загиблих, повідомив Чернишов.