Озвучена офіційна причина пожежі в будинку для літніх людей в Харкові

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові виникла через порушення правил пожежної безпеки. Тоді загинули 16 людей.
Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
За його словами, на місці події знайшли пошкоджені кабелі, а під час загоряння був увімкнений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі.
"У будівлі не було встановлено систем протипожежної захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває", - зазначив міністр.
Не можуть ідентифікувати тіло однієї з загиблих, повідомив Чернишов.
Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 осіб, ще кілька потерпілих перебувають у лікарнях. Пізніше стало відомо, що в лікарні помер один з постраждалих.
За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. Як писало РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря і його дружину та адміністратора пансіонату.