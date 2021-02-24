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Озвучена офіційна причина пожежі в будинку для літніх людей в Харкові

Автор: Анастасія Рокитна

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові виникла через порушення правил пожежної безпеки. Тоді загинули 16 людей.

Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, на місці події знайшли пошкоджені кабелі, а під час загоряння був увімкнений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі.

"У будівлі не було встановлено систем протипожежної захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває", - зазначив міністр.

Не можуть ідентифікувати тіло однієї з загиблих, повідомив Чернишов.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 осіб, ще кілька потерпілих перебувають у лікарнях. Пізніше стало відомо, що в лікарні помер один з постраждалих.

За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. Як писало РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря і його дружину та адміністратора пансіонату.

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