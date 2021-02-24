Озвучена официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Тогда погибли 16 человек.
Об этом заявил на заседании правительства глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов.
По его словам, на месте происшествия нашли поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети.
"В здании не были установлены системы противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается", - отметил министр.
Не могут идентифицировать тело одной из погибших, сообщил Чернышев.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Позже стало известно, что в больнице умер один из пострадавших.
По данному факту открыто уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности. Как писало РБК-Украина, по делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата.