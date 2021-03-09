Окупаційні адміністрації ОРДЛО готуються до бойових дій, - правозахисники

Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.

В останні два тижні на окуповані території через контрольні пункти "Должанський" і "Малинівка" у вечірній і нічний час завозиться дизельне паливо. Крім того, через КПП "Ізварине" з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою.

"У "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації. Протягом лютого 2021 року з командирами підрозділів "народної міліції ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, стало відомо, що по маршруту Алчевськ - Стаханов - Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.