Оккупационные администрации ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

В последние две недели на оккупированные территории через контрольные пункты "Должанский" и "Малиновка" в вечернее и ночное время завозится дизельное топливо. Кроме того, через КПП "Изварино" из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой.

"В "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации. На протяжении февраля 2021 года с командирами подразделений "народной милиции ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что по маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.