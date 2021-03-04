Загроза загострення і провокації від бойовиків: яка ситуація на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил заявили про можливу загрозу загострення на Донбасі, а бойовики дозволили вести вогонь по українських позиціях. При цьому українська сторона називає такі заяви бойовиків провокаціями і заявляє, що готова на дзеркальну відповідь.

Детальніше про ситуацію на Донбасі - в матеріалі РБК-Україна.

Вчора представники так званої "народної міліції ДНР" заявили, що дозволили своїм бойовикам відкривати вогонь по позиціях українських військових. Своєю чергою глава самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін в інтерв'ю російським ЗМІ зазначив, що необхідні "превентивні заходи", щоб на Донбасі нібито не відбулося ескалації.

При цьому в штабі ООС заявили, що виявили поблизу лінії розмежування велике скупчення важкого озброєння бойовиків.

"Це може призвести до подальшого загострення ситуації на лінії зіткнення", - заявили в штабі.

Водночас глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в коментарі "Суспільного" заявив, що Україна готова до дзеркальних заходів у разі відкриття вогню з боку бойовиків.

"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна ", - заявив Кравчук.

Представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович РБК-Україна пояснив, що такими заявами російська сторона намагається надавати медійний тиск перед засіданням ТКГ.

"Коли Кравчук заявив протест як глава делегації на початку засідання, вони одразу заявили, що їх неправильно зрозуміли і вони не виходять ні з якого режиму припинення вогню і мінських домовленостей. Мовляв, все виконується і буде добре", - сказав Арестович.

Він додав, що зараз на Донбасі де-юре зберігається режим припинення вогню, хоча обстріл з боку бойовиків тривають.

"Іноді стріляють і є поранені і загиблі наші військовослужбовці і їх, тому що українська армія веде у разі необхідності вогонь. Те, що зараз існує - зберігається режим припинення вогню. Це підтверджено представниками ТКГ", - додав Арестович.