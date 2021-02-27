В Одесі горіло СІЗО, де перебуває Стерненко

В Одесі сьогодні сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де перебуває засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко . Пожежа сталася близько 19:50, а вже о 20:40 її ліквідували.

Про це повідомив Департамент з питань виконання кримінальних покарань на сторінці у Facebook .

Пожежа сталася у підсобному приміщенні для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку СІЗО. Загоряння сталося внаслідок необережного поводження з вогнем.

"В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю площею 5 квадратних метрів. Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі", - додали в департаменті.

Крім того, місцеве агентство "Думская" опублікувало відео, на якому зафіксовано гасіння пожежі в СІЗО. На відео можна побачити пожежні машини біля Одеського СІЗО.