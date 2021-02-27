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В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко

Новина українською → Одесса, Суббота 27 февраля 2021 22:36
В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе сегодня произошел пожар в следственном изоляторе, где находится приговоренный к 7 годам тюрьмы активист Сергей Стерненко. Пожар произошел около 19:50, а уже в 20:40 его ликвидировали.

Об этом сообщил Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на странице в Facebook.

Пожар произошел в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, прилегающему к пищеблоку СИЗО. Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем.

"В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 квадратных метров. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - добавили в департаменте.

Кроме того, местное агентство "Думская" опубликовало видео, на котором зафиксировано тушения пожара в СИЗО. На видео можно увидеть пожарные машины возле Одесского СИЗО.

Напомним, сегодня в Киеве протестовали из-за приговора активисту Стерненко. Протестующие под Офисом президента требовали отпустить активиста из СИЗО.

Как писали РБК-Украина, позже участники протеста пришли под Офис генпрокурора, где требовали отставки Ирины Венедиктовой. Протестующие забросали файерами здание генпрокуратуры.

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Новости Украины Происшествия Одесса пожар СИЗО Сергей Стерненко
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