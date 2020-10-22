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В Обухові горіло утилізаційне підприємство, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

В Обухові (Київська область) після опівдня сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова. Вогонь на площі 150 квадратних метрів ліквідували після 15:30.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить металеве складське приміщення підприємства з утилізації хімічних речовин та медичних препаратів.

В результаті пожежі постраждали четверо працівників підприємства.

Нагадаємо, з початку 2020 року в результаті пожеж загинули та постраждали понад 2 тисячі українців. В Україні з початку року сталося вже понад 90 тисяч пожеж.

Як писало РБК-Україна, уряд виділив 90 млн гривень на запобігання лісовим пожежам у Чорнобильській зоні відчуження.

Додамо, правоохоронці запідозрили посадовців ДСНС у халатності через лісові пожежі в Луганській області.

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