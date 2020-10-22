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Пожежі в Луганській області: керівництво управління ДСНС підозрюють у недбалості

Новость на русском → Луганська область, Четвер 22 жовтня 2020 15:10
Пожежі в Луганській області: керівництво управління ДСНС підозрюють у недбалості Фото: гасіння пожеж в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Державне бюро розслідувань (ДБР) веде слідство у зв'язку з можливою недбалістю керівництва управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Луганській області під час гасіння пожеж у регіоні. Бездіяльність чиновників призвела до масштабних уничтожениям будинків і жертв.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Керівництво місцевої служби з НС підозрюють у неналежному виконанні своїх службових обов'язків. Їх халатність призвела до тяжких наслідків пожеж у вигляді загибелі людей, знищення споруд, будівель і лісових масивів у вересні-жовтні цього року.

Слідство ведеться за ч.2 статті 367 (неналежне виконання службовою особою обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до істотної шкоди правам, свободам та інтересам громадян, держави, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. За санкцією цієї статті можливий тюремний строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, через масштабні пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. Сім'ям загиблих уряд має виплатити по 200 тисяч гривень допомоги.

Також повідомлялося, що в Україні з початку 2020 року в пожежах загинули 1132 людини, ще 1021 людина постраждала. В цьому році в країні сталося вже понад 90 тисяч пожеж.

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