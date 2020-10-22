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В Обухове горело утилизационное предприятие, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Обухове (Киевская область) после полудня произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная. Огонь на площади 150 квадратных метров ликвидировали после 15:30.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит металлическое складское помещение предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

В результате пожара пострадали четверо работников предприятия.

Напомним, с начала 2020 года в результате пожаров погибли и пострадали свыше 2 тысяч украинцев. В Украине с начала года произошли уже более 90 тысяч пожаров.

Как писало РБК-Украина, правительство выделило 90 млн гривен на предотвращение лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Добавим, правоохранители заподозрили чиновников ГСЧС в халатности из-за лесных пожаров в Луганской области.

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