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Обострение в Карабахе: продолжаются обстрелы, стороны начали выдвигать условия

Новина українською → Нагорный Карабах, Четверг 08 октября 2020 09:00
Обострение в Карабахе: продолжаются обстрелы, стороны начали выдвигать условия Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже около 12 дней. Продолжаются обстрелы, в результате которых есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает APA.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

"Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В то же время, Минобороны Армении сообщило о попытке наступления Баку на южном направлении.

"Противник предпринял попытку атаки из района сосредоточения, но, потеряв три единицы боевой техники и более 20 человек убитыми и ранеными, бежал с подступов Джебраила в составе батальона", - говорится в заявлении.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния. А Армения готова к переговорам, если Турция прекратит участвовать в конфликте на стороне Азербайджана.

Напомним, Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.

В Европейском Союзе назвали едва выполнимыми требования Азербайджана для перемирия в Карабахе.

Отметим, генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян.

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