Загострення на Донбасі: вранці через обстріли загинув український військовий, ще один поранений

На Донеччині з початку поточної доби, 23 лютого, в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще один - поранений. Українська сторона направила ноту в ОБСЄ.

Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі .

Інцидент стався близько 7 ранку. Противник вів вогонь на Світлодарському напрямку.

"В результаті обстрілу противником наших позицій загинув один і був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", - повідомили в ТКГ.

Як зазначили у штабі операції Об'єднаних сил, всього за минулу добу бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.