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Обострение на Донбассе: утром из-за обстрела погиб украинский военный, еще один ранен

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 23 февраля, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще один - ранен. Украинская сторона направила ноту в ОБСЕ.

Об это сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Инцидент произошел около 7 утра. Противник вел огонь на Светлодарском направлении.

"В результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - сообщили в ТКГ.

Как отметили в штабе операции Объединенных сил, всего за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Отметим, вчера главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе нет признаков подготовки к наступлению со стороны боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в одном из подразделений ВСУ в Сумской области произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих.

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Новости Украины Донбасспогиблиобстрел
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