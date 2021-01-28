ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Непогода в Одессе: пострадали почти 60 человек

Новина українською → Одесса, Четверг 28 января 2021 12:13
Непогода в Одессе: пострадали почти 60 человек Фото: непогода в Одессе (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе из-за непогоды, сильных снегопадов и порывов ветра, пострадали 58 человек. В частности, госпитализировали 7 человек.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", ссылаясь на мэрию города.

Двое людей пострадали из-за падения деревьев. Один из пострадавших был доставлен в отделение нейрохирургии.

"58 человек обратились за прошедшие сутки в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице в результате непогоды", - говорится в сообщении.

Утром сообщалось, что в Одессе второй день сильный снегопад, из-за которого в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения.

Также 123 населенных пункта Одесской области и четыре микрорайона Одессы остаются без света из-за непогоды.

Напомним, запретили движение государственными трассами в Одесской и Николаевской областях. На трассе Киев-Одесса образовались километровые пробки.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину обрушился активный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Гидрометцентр Снегопад
NEWS
Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
Юлия Струкпарламентский редактор Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать