Одеса під снігом. Зупинився електротранспорт, дерево зруйнувало частину будинку

В Одесі другий день сильний снігопад, через який в місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стволових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.

Про це повідомляє видання "Думська".

Вночі в місті почав іти дощ, а потім мокрий сніг. Коли температура повітря опустилася сталось заледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.

Разом з тим, стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення і 78 - електротранспорту. В результаті частина маршрутів не працює, а на працюючих - обмежена кількість тролейбусів і трамваїв.

Фото: наслідки негоди в Одесі (dumskaya.net)

Як повідомили рятувальники, на вулиці Головковского через сильний вітер та намерзання снігу впало дерево. Воно привалило одноповерховий будинок, в результаті чого один з кутів будівлі зруйнувався.

Крім того, на вулиці Іцхака Рабіна дерево впало на теплотрасу і прорвало трубу. Частина 15-го кварталу залишилася без теплопостачання. Після цього подачу теплоносія по трубах перекрили.

Ситуація на в'їзді в місто не краща. На Київській трасі, за мостом через Хаджибейський лиман кілометрові затори через фур, які застрягли. Всього на цій дорозі стоять більше 700 вантажних автомобілів.

Нагадаємо, через сильні снігопади заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях.

Також в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем через сильні снігопади.