Названі причини авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти. Причин назвали декілька.
Про це заявив голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду.
За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.
Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.
Таким чином Уруський назвав 6 небезпечних факторів, які призвели до аварії літака:
Раніше в коментарі РБК-Україна Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.
Слідство розглядало чотири версії катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві.