ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Причини авіакатастрофи АН-26 встановлені, - Уруський

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 22:56
Причини авіакатастрофи АН-26 встановлені, - Уруський Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів України 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія", - повідомив віце-прем'єр-міністр.

За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту", - констатував він.

Повний текст інтерв'ю віце-прем'єра Уруського буде опублікований на сайті РБК-Україна наступного тижня.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. На його борту перебували 27 осіб: офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

Як повідомляло РБК-Україна, слідство розглядало чотири версії катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події авиакатастрофа Чугуев АН-26
NEWS
Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі
DAILY
Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса