Названы причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько.

Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Таким образом Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

отказ системы ПРТ-24 с системы управления левого двигателя,

экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя,

экипаж выпустил закрылки в положении 38 градусов и принял ошибочную траекторию снижения,

несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение снижения,

искусственное создание несимметричности тяги главной установки,

неустранение скольжения.

Кроме того, глава комиссии отметил, что экипаж был уставший и выполнял полеты конвеером без отдыха и проверки технической исправности. Также была нарушена плановая таблица полетов.

"На борту находились лица, не предусмотренные плановой таблицей полетов", - сказал вице-премьер.

Ранее в комментарии РБК-Украина Олег Уруский заявил об установлении причин катастрофы самолета. На технические неисправности наложился человеческий фактор.

Следствие рассматривало четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве.