Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ

Оператор газотранспортних систем України назвав причину вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу Лубнів в Полтавській області. Інцидент стався через розгерметизація магістрального газогону.

Про це йдеться в заяві Оператора ГТС на сторінці в Facebook.

Зараз на місці інциденту працюють ремонтні бригади. Аварію вже локалізували, небезпеки для мешканців сусідні населених пунктів немає.

"ОГТСУ робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує", - наголосив оператор.

Оператор повідомив про інцидент Нацполіцію, рятувальників та Службу безпеки України.

"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Лубнів в Полтавській області стався вибух на газопроводі. Для ліквідації надзвичайної ситуації направили 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.

Крім того, через аварію на газопроводі можуть бути екстрені відключення населених пунктів. В компанії "Лубнигаз" складають список тих, кого можуть відключити від газу.