До нападу на прикордонників причетні працівники СБУ. Їх відсторонили

"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в спецслужбі.

В СБУ додали, що служба буде співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі на прикордонників до відповідальності.

"СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад та прізвищ", - зазначили в прес-службі СБУ.

Про третього учасника нападу, наразі інформації немає.