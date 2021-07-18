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До нападу на прикордонників причетні працівники СБУ. Їх відсторонили

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників у Сумській області причетні її співробітники. Спецслужба вже передала підозрюваних у нападі співробітників органам слідства.

Про це РБК-Україна сказали в прес-службі СБУ.

"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в спецслужбі.

В СБУ додали, що служба буде співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі на прикордонників до відповідальності.

"СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад та прізвищ", - зазначили в прес-службі СБУ.

Про третього учасника нападу, наразі інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Сумській області троє невідомих напали на двох прикордонників та заволоділи їх табельною зброєю, після чого втекли.

В ДПСУ заявляли, що напад на прикордонників, скоріш за все, скоїли з території України.

Як писало РБК-Україна, нападникам на прикордонників загрожує до 15 років позбавлення волі.

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