К нападению на пограничников причастны сотрудники СБУ. Их отстранили

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в спецслужбе.

В СБУ добавили, что служба будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилий", - отметили в пресс-службе СБУ.

О третьем участнике нападения, пока информации нет.