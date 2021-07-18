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Нападникам на прикордонників в Сумській області загрожує до 15 років в'язниці

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Сумська область, Неділя 18 липня 2021 14:59
Нападникам на прикордонників в Сумській області загрожує до 15 років в'язниці Фото: на прикордонників напали в Сумській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області сьогодні вночі троє невідомих напали на прикордонників, забравши табельну зброю. Правоохоронці порушили кримінальну справу та проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 262 та 345 КК України, тобто привласнення вогнепальної зброї та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

"Зауважимо, що окремі санкції даних статей передбачають у якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років", - додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, в результаті нападу на кордоні в Сумській області двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень. Викрадену зброю вдалося повернути, але нападників ще шукають.

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