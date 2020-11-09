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Напад у Кривому Розі: в місті оголосили траур за загиблими

Автор: Юлія Струк

У Кривому Розі оголосили траур за загиблими в результаті нападу чоловіка з ножем. На місці померли дві людини.

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Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

"Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!" - заявив градоначальник.

Відзначимо, раніше прокуратура повідомила нападнику про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що нападником виявився 29-річний місцевий житель. Затриманий стверджував, що нібито є Богом, "прийшов з пекла", а якийсь голос нібито наказав вбити 15 осіб.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він сподівається, що правоохоронні органи проведуть швидке розслідування.

Прогноз погоди
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