Напад на перехожих у Кривому Розі: Зеленський сподівається на швидке розслідування

Президент Володимир Зеленський прокоментував напад на перехожих з ножем у Кривому Розі, у результаті якого загинули дві людини. Він сподівається на швидке розслідування.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму - за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так - це тероризм, варварський спосіб залякати людей", - заявив президент.

Глава держави заявив, що не має бути "жодного виправдання і жодної поблажливості".

Він підкреслив, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

"Треба на таке реагувати жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад. Сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку... І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали", - заявив президент.

Зеленський також висловив співчуття родинам і побажав швидкого одужання усім постраждалим.

Нагадаємо, в результаті цього нападу двоє людей померли на місці, а вісім - отримали поранення.

Очевидці події розповіли РБК-Україна, що нападник кричав, що нібито отримав повідомлення від бога, що йому сьогодні потрібно вбити 15 осіб.

Як писало РБК-Україна, в жовтні в Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса, який їхав до Харкова