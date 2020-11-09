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Нападение в Кривом Роге: в городе объявили траур по погибшим

Автор: Юлия Струк

В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате нападения мужчины с ножом. На месте скончались два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Указано, что о трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - заявил градоначальник.

Отметим, ранее прокуратура сообщила нападавшему о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писало РБК-Украина, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что нападавшим оказался 29-летний местный житель. Задержанный утверждал, что якобы является Богом, "пришел из ада", а некий голос якобы приказал убить 15 человек.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он надеется, что правоохранительные органы проведут быстрое расследование.

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