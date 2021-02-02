Напад на "Епіцентр" у Первомайську: постраждали двоє охоронців

В результаті збройного нападу на будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську (Миколаївська область) постраждали двоє охоронців. Вони намагалися затримати нападника.

Про це РБК-Україна розповіли в поліції Миколаївської області.

Постраждалих вже доправили до лікарні.

"Двоє охоронців у лікарні. У якому вони стані поки інформації немає", - сказали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті "Епіцентр". Всіх працівників та відвідувачів закладу евакуювали, ніхто з них від пожежі не постраждав.

Пізніше стало відомо про затримання ймовірного палія, який спричинив пожежу в "Епіцентрі" Первомайська. Чоловіка затримала охорона закладу ще до приїзду поліції.

Як розповіли в поліції, чоловік прийшов в супермаркет з сокирою та напав на охоронця, після чого облив все бензином та підпалив. Нападник вдарив ще одного охоронця, який намагався його затримати після підпалу.

Додамо, РБК-Україна опублікувало фото та відео з місця пожежі в Первомайську.