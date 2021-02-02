Нападение на "Эпицентр" в Первомайске: пострадали двое охранников
В результате вооруженного нападения на строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске (Николаевская область) пострадали двое охранников. Они пытались задержать нападавшего.
Об этом РБК-Украина рассказали в полиции Николаевской области.
Пострадавших уже доставили в больницу.
"Двое охранников в больнице. В каком они состоянии пока информации нет", - сказали в полиции.
Напомним, сегодня в Первомайске вспыхнул крупный пожар в супермаркете "Эпицентр". Всех работников и посетителей заведения эвакуировали, никто из них от пожара не пострадал.
Позже стало известно о задержании предполагаемого поджигателя, который устроил пожар в "Эпицентре" Первомайска. Мужчину задержала охрана заведения еще до приезда полиции.
Как рассказали в полиции, мужчина пришел в супермаркет с топором и напал на охранника, после чего облил все бензином и поджег. Нападавший ударил еще одного охранника, который пытался его задержать после поджога.
Добавим, РБК-Украина опубликовало фото и видео с места пожара в Первомайске.