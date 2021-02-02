Нападение на "Эпицентр" в Первомайске: пострадали двое охранников

В результате вооруженного нападения на строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске (Николаевская область) пострадали двое охранников. Они пытались задержать нападавшего.

Об этом РБК-Украина рассказали в полиции Николаевской области.

Пострадавших уже доставили в больницу.

"Двое охранников в больнице. В каком они состоянии пока информации нет", - сказали в полиции.

Напомним, сегодня в Первомайске вспыхнул крупный пожар в супермаркете "Эпицентр". Всех работников и посетителей заведения эвакуировали, никто из них от пожара не пострадал.

Позже стало известно о задержании предполагаемого поджигателя, который устроил пожар в "Эпицентре" Первомайска. Мужчину задержала охрана заведения еще до приезда полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина пришел в супермаркет с топором и напал на охранника, после чего облил все бензином и поджег. Нападавший ударил еще одного охранника, который пытался его задержать после поджога.

Добавим, РБК-Украина опубликовало фото и видео с места пожара в Первомайске.