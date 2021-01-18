Начался суд над Навальным. Заседание проходит в отделении полиции

Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным начался. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

Обновлено: объявили перерыв судебного заседания. Судья предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела - и еще 20 минут на общение с подзащитным, сообщает "Медиазона".

Сам Навальный опубликовал видеообращение в Telegram, где призывает пустить журналистов на заседание суда.

Фото: заседание началось (zona.media)

Отметим, судебное заседание резко перенесли с 29 января на сегодня.

Фото: суд над Навальным (twitter.com/advokatkobzev)

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД это и правда насмешка над правосудием", - написала пресс-секретар Навального Кира Ярмыш.

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Как писало РБК-Украина, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.