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Суд по Навальному різко перенесли на сьогодні

Новость на русском → Москва, Понеділок 18 січня 2021 11:35
Суд по Навальному різко перенесли на сьогодні Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Прес-секретар Олексія Навального повідомила, що суд щодо російського опозиціонера буде сьогодні. Вчора його затримали по прибуттю в Росії.

Про це Кіра Ярмиш написала на своїй сторінці в Twitter.

Раніше в прес-службі Симоновського районного суду Москви повідомили, що звернення Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії про зміну опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний по справі косметологічної компанії "Ів Роше" розглянуть 29 січня.

"Сказали, що ФСВП повинен приїхати і привезти матеріали для ознайомлення, після чого суд буде сьогодні. Олексія адвокати досі не бачили. Ми припускаємо, що його можуть зараз кудись відвезти без них", - повідомила прес-секретар опозиціонера.

Документ, що підтверджує, що суд над Навальним відбудеться о 12.30 (по Москві) вже сьогодні, опублікував адвокат Вадим Кобзєв.

Суд по Навальному різко перенесли на сьогодні

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно лепри. За версією СК, компанія Навальних "Главподпіска" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано збитків в 55 мільйонів рублів.

Нагадаємо, в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії через затримання Навального.

Також засудили затримання Навального в США. За словами американського держсекретаря Майка Помпео, політичні лідери Російської Федерації бояться опозиції.

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