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Місія ОБСЄ на вихідних помітила понад 90 порушень перемир'я на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з вечора 15 до вечора 17 січня зафіксувала на Донбасі понад 90 порушень перемир'я. Найбільше - на території Донецької області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

На території Донецької області спостерігачі помітили 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного та Лебединського.

Ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.

Всього з початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушення, зокрема 2 600 вибухів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову порушували перемир'я. Бойовики з мінометів обстрілювали позиції українських військових поблизу Богданівки.

Додамо, вчора проросійські бойовики два рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Жоден військовий з українського боку не постраждав.

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