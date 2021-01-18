Бойовики стріляли по позиціях ООС з міномету

У понеділок, 18 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях недалеко від населеного пункту Богданівка. Російсько-окупаційні війська застосували міномет 82-го калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден військовий не постраждав.

Крім того, 16 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Додамо, що бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.