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Бойовики стріляли по позиціях ООС з міномету

Новость на русском → Донбас, Понеділок 18 січня 2021 18:14
Бойовики стріляли по позиціях ООС з міномету Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 18 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях недалеко від населеного пункту Богданівка. Російсько-окупаційні війська застосували міномет 82-го калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден військовий не постраждав.

Крім того, 16 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Додамо, що бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

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