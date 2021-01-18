Миссия ОБСЕ на выходных заметила более 90 нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 15 до вечера 17 января зафиксировала в Донбассе более 90 нарушений перемирия. Больше всего - на территории Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

На территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности 4 взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2 600 взрывов.

Напомним, сегодня российские оккупанты снова нарушали перемирие. Боевики из минометов обстреливали позиции украинских военных вблизи Богдановки.

Добавим, вчера пророссийские боевики два раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Ни один военный с украинской стороны не пострадал.