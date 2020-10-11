У МОЗ назвали регіони з найбільшим завантаженням лікарень пацієнтами з COVID-19

Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими коронавірусом в Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та в Києві. Це ті регіони, де реєструють велику кількість нових випадків зараження COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

"Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду, наповненості наших лікарень - у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, в Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз велика кількість нових випадків реєструється. Також Сумська область", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 59,4%.

Крім того, попри зростання захворюваності в Кабінеті міністрів не бачать необхідності для введення надзвичайного стану в країні.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 4,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Житомирській, Хмельницькій областях та Києві.