В Минздраве назвали регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19
Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. Это те регионы, где регистрируют большое количество новых случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.
"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал он.
Напомним, в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.
Кроме того, несмотря на рост заболеваемости в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.