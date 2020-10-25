У Мінську почався розгін протестувальників

У Мінську силовики почали розгін протестувальників. Все це відбувається на вулиці Орловській.

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомляється про вибухи світлошумових гранат в районі вулиці Нововіленської і вулиці Орловської. В результаті є постраждалі.

Фото: розгін протестуючих на Орловської (tut.by)

Видання пише, що граната вибухнула прямо під ногами дівчини. Вона так і залишилася стояти в диму, потім побігла з натовпом.

З боку правоохоронців застосовуються спецзасоби. У під'їзді, біля якого була підірвана світло-шумова граната, розбилося скло.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що силовики проти протестувальників використовувала гумові кулі. Є постраждалі.

Раніше повідомлялось, що в результаті вибухів в Мінську постраждала мінімум одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Сьогодні вдень повідомлялось, що центр Мінська перекрили, туди стягли силовиків. Почалися затримання журналістів.

Нагадаємо, Світлана Тіхановска заявила, що сьогодні о 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку, закінчиться.