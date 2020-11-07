У Мінську медики вийшли на протест, почалися затримання

У Мінську (Білорусь) медики вийшли на протест. Силовики почали затримувати протестувальників.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Силовики затримують медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська. Затриманих вже близько 20.

"Людей в білих халатах доставили до машин", - повідомляє видання.

Разом з тим, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до лікарів. Вона заявила, що президент країни Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

"Я знаю, що сьогодні ви проведете акцію солідарності з білоруським народом - і підтримаю всіх, хто приєднається, щоб проявити солідарність з вами", - заявила вона.

Нагадаємо, Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнанні.

Посли Європейського союзу 4 листопада погодили введення санкцій проти невизнаного президента Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.