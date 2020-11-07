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В Минске медики вышли на протест, начались задержания

Автор: Анастасия Рокитна

В Минске (Беларусь) медики вышли на протест. Силовики начали задерживать протестующих.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Силовики задерживают медиков возле 1-й клинической больницы Минска. Задержанных уже около 20.

"Людей в белых халатах доставили к машинам", - сообщает издание.

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Вместе с тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к врачам. Она заявила, что президент страны Александр Лукашенко запустил "машину репрессий" даже в отношении тех, кто спасает жизни людей.

"Я знаю, что сегодня вы проведете акцию солидарности с беларусским народом - и поддержу всех, кто присоединится, чтобы проявить солидарность с вами", - заявила она.

Напомним, Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Послы Европейского союза 4 ноября согласовали введение санкций против непризнанного президента Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 беларусских чиновников.

Ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

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