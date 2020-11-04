ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посли ЄС погодили санкції проти Лукашенка, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, Середа 04 листопада 2020 15:57
Посли ЄС погодили санкції проти Лукашенка, - журналіст Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу сьогодні, 4 листопада, погодили введення санкцій проти невизнаного президент Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

До пакету санкцій входять замороження активів, а також заборона отримання віз.

Рішення європейських послів буде опубліковано в офіційному віснику ЄС у п'ятницю, 6 листопада.

Зазначимо, з 9 серпня у Білорусі тривають акції протесту проти Лукашенка. Його звинувачують у фальсифікації результатів президентських виборів. Крім того, білоруський режим звинувачують у порушенні прав людини через жорсткі розгони акцій протесту.

Нагадаємо, введення нових персональних санкцій проти Білорусі анонсував верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп.

Як писало видання AFP, в Євросоюзі вирішили внести до нового санкційного списку і Лукашенка.

Додамо, журналіст Йозвяк прогнозував, що рішення послів щодо санкцій буде ухвалено 6 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Олександр Лукашенко Евросоюз Білорусь Санкції
NEWS
Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Шмигаль назвав умову введення локдауну в Україні
DAILY
Олександр Сєнкевич: Люди старшого віку вірять, що з приходом ОПЗЖ все знову складеться як в СРСР
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Люди старшого віку вірять, що з приходом ОПЗЖ все знову складеться як в СРСР