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Названа попередня причина смертельного ДТП з українським автобусом в Польщі

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ назвало причину дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашки. Автобус з українськими номери слідував за маршрутом Познань-Херсон.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

"Спільно з перевізником та Львівської ОДА вирішується питання доправлення в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - додали в міністерстві.

Новину доповнюється...

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