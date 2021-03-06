UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел назвало причину дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сообщили в МИД.

Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - сообщили в министерстве.

В МИД добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Напомним, изначально сообщалось о том, что в результате аварии с участием украинского автобуса в Польше 6 человек погибли и 15 пострадали. После количество пострадавших увеличилось до 35 человек. Все жертвы - граждане Украины.

Также РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в результате ДТП с участием украинского автобуса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТППольшапричинаукраинцы
Читайте также
В Днепропетровской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие
ДТП с участием патрульного авто в Одесской области: есть погибший и трое пострадавших
Прогноз погоды