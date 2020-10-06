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У Луганській області ліквідовано найбільший осередок пожежі

Автор: РБК-Україна

Рятувальники ліквідували найбільший з решти осередків пожежі в Луганській області. Всього вогонь загасили в дев'яти з 10 вогнищ.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, пожежний ліквідували осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району. Його площа становила 4,5 тисячі гектарів.

Водночас, залишається локалізованим вогнище біля села Гаврилівка на площі 150 гектарів.

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Нагадаємо, в результаті пожеж загинули 11 осіб: 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюються. Також 19 людей постраждали.

Всього до гасіння залучено понад 1300 осіб і 284 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що з 5 жовтня відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Раніше КПВВ закрили через пожежі.

Крім того, поліція встановила чотири ймовірних джерела загоряння в Луганській області.

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