В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара

Спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

Напомним, в результате пожаров погибли 11 человек: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливаются. Также 19 человек пострадали.

Всего к тушению привлечены более 1300 человек и 284 единиц техники.

Ранее сообщалось, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезду-выезда "Станица Луганская". Ранее КПВВ закрыли из-за пожара.

Кроме того, полиция установила четыре вероятных источника возгорания в Луганской области.