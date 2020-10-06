Лісова пожежа в Луганській області: поліція назвала чотири джерела займання

Поліція встановила чотири ймовірних джерела займання, що переросли у пожежу в Луганській області. Вони знаходяться у селах Смолянинове, Половинкине, Запорізьке, а також місті Щастя та смт Білокуракине.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

Вона назвала такі ймовірні джерела займання:

у с. Смолянинове Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталось приблизно о 15:45 1 жовтня;

у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;

у м. Щастя Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно увечері 30 вересня;

у смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму огороді, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що знаходилася неподалік городу.

Як писало РБК-Україна, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також повідомлялося, що з 5 жовтня відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", які було закрито через пожежі.