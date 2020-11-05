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На лівому березі Києва відновлюють постійну подачу електрики

Автор: Роман Тверденко

У Києві на лівому березі відновлюють постійну подачу електрики. Її призупиняли через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.

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Про це повідомляє КМДА.

Чоловіка зняли з опори в 20:45 і його життю нічого не загрожує. Тепер енергетики підключають електрику на лінії за постійною схемою живлення.

Раніше в Київській міськдержадміністрації попереджали про припинення подачі електрики по цій лінії і можливі перебої світла на лівому березі столиці.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці проведуть аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада можливі перебої у водопостачанні.

Крім того, з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.

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