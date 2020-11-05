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Лівий берег Києва може залишитися без світла: у КМДА назвали причину

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 19:58
Лівий берег Києва може залишитися без світла: у КМДА назвали причину Фото: ремонтники (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер увечері, 5 листопада, лівий берег Києва тимчасово знеструмлять. Чоловік піднявся на високовольтну електроопору.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомляється, невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі Києва.

На місце події виїхала поліція.

"Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може привести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що енергопостачання буде відновлено, як тільки чоловіка знімуть з електроопори.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці проведуть аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада можливі перебої у водопостачанні.

Крім того, з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.

Додамо, що у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у Києві посилюють контроль масочного режиму в метро. До цих заходів залучать муніципальну охорону.

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Лівий берег Києва може залишитися без світла: у КМДА назвали причину
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