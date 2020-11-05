UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На левом берегу Киева возобновляют постоянную подачу электричества

Автор: Роман Тверденко

В Киеве на левом берегу возобновляют постоянную подачу электричества. Ее приостанавливали из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает КГГА.

Мужчину сняли с опоры в 20:45 и его жизни ничего не грозит. Теперь энергетики подключают электричество на линии по постоянной схеме питания.

Ранее в Киевской горгосадминистрации предупреждали о прекращении подачи электричества по этой линии и возможных перебоях света на левом берегу столицы.

Напомним, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Кроме того, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев