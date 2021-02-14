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На лівому березі Києва стався порив на водопроводі: де обмежений рух

Автор: РБК-Україна

На лівому березі Києва стався прорив водопроводу. Рух автомобілів і трамваїв обмежено на вулицях Гната Хоткевича та Попудренка.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Наголошується, що аварія сталася на вулиці Попудренка, 52.

У зв'язку з цим підтоплені вулиці Попудренка та Хоткевича.

"На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого в Києві на вулиці Петропавлівській,12 провалився асфальт на дорозі. Причиною пригоди стала аварія на самопливному колекторі.

Крім того, київський суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. КМДА вже заявила, що буде оскаржувати це рішення. Проспект поки зберігає нинішнє назву, оскільки рішення суду не вступило в законну силу. Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що місцева влада незаконно перейменувала вулицю.

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