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На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 16:54
На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина Фото: аварія (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: РБК-Україна

У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській сталася аварія. Через це рух транспорту обмежено.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськадміністрації у своєму Telegram.

"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.

Як писало РБК-Україна, в Києві утворився транспортний колапс через те, що четверту добу йде сніг. Погода внесла сильні корективи в роботу наземного громадського транспорту, який ходить не за графіком.

Днем утворилися значні пробки на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.

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