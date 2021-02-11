На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина

У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській сталася аварія. Через це рух транспорту обмежено.

"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.