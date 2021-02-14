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На левом берегу Киева произошел порыв на водопроводе: где ограничено движение

Автор: РБК-Украина

На левом берегу Киева произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничено на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отмечается, что авария произошла на улице Попудренко, 52.

В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.

"На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля в Киеве на улице Петропавловской,12 провалился асфальт на дороге. Причиной происшествия стало авария на самотечном коллекторе.

Кроме того, киевский суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. КГГА уже заявила, что будет обжаловать это решение. Проспект пока сохраняет нынешнее название, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Окружной административный суд Киева решил, что местная власть незаконно переименовала улицу.

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